شكرا لقرائتكم عروض القوات الجوية تزين سماء الشرقية احتفاء باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفّذت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية السعودية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم، عروضاً جوية احتفاءً باليوم الوطني الـ 94، في سماء المنطقة الشرقية في كل من الواجهة البحرية في كورنيش مدينة الدمام، ومتنزه الملك عبدالله البيئي بمحافظة الأحساء، وسط حضور واسع من المواطنين والمقيمين.