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عروض القوات الجوية تزين سماء الشرقية احتفاء باليوم الوطني

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الرياض - محمد الوسيري - نفّذت وزارة الدفاع ممثلة في القوات الجوية بالمنطقة الشرقية مساء اليوم، عروضاً جوية احتفاءً باليوم الوطني الـ 94، في سماء المنطقة الشرقية في كل من الواجهة البحرية في كورنيش مدينة الدمام، ومتنزه الملك عبدالله البيئي بمحافظة الأحساء، وسط حضور واسع من المواطنين والمقيمين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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