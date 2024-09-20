شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعمل على خفض التوترات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن متحدثة البيت الأبيض قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعمل على خفض التوترات بالمنطقة، والحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل للمضي قدما ولا زلنا نرى إمكانية تحقيقه.

وأضافت متحدثة البيت الأبيض إننا نؤكد ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية بين إسرائيل وحزب الله لتهدئة الوضع في جنوب لبنان، وسنواصل العمل على إيجاد حلول دبلوماسية بديلة للسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى ديارهم.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

