فريقان سعوديّان يحصدان الجوائز في مسابقة الأفلام القصيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من جدة: كشفت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية فرنسا بجدة عن الفائزين في النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة، في حفل خاص استضافه "حي جميل" بمدينة جدة، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد عسيري، والقنصل العام لجمهورية فرنسا لدى المملكة محمد نهاض.

وتألّفت لجنة تحكيم المسابقة من الممثل المصري أحمد مالك، والممثلة السعودية سارة طيبة. جاء هذا التحدي الذي يهدف إلى تشجيع المواهب الواعدة على الابتكار وتقديم رؤى جديدة في مشاريعهم السينمائية، بالتعاون مع القنصلية العامة لفرنسا بجدة، وسفارة فرنسا في المملكة العربية السعودية، والرابطة الفرنسية التابعة للقنصلية.



شهد الحفل تتويج الفريقين الفائزين: فريق "AFEN" بقيادة نواف الكناني، وفريق "All in One Night (AION)" بقيادة روان الغامدي. وستحظى الفرق الفائزة بفرصة عرض أفلامهم خلال الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج إقامة فنية في واحدة من مدارس السينما الرائدة بالجمهورية الفرنسية خلال عام 2025.

أقيم التحدّي في الفترة من 26 إلى 27 تموز (يوليو) 2024، وتمكّن المشاركون من كتابة وتصوير وتحرير فيلم قصير في غضون 48 ساعة فقط. سبق التحدي يومان من ورش العمل المكثفة والتوجيه المهني بقيادة خبراء في صناعة الأفلام، من بينهم المخرج فارس قدس الذي قاد ورشة عمل في إخراج الأفلام، والمخرج وكاتب السيناريو أمجد الرشيد الذي قدم ورش عمل في الكتابة والمونتاج، والمنتجة ديمة عازر التي قدمت ورشة في الإنتاج.

تم اختيار الفائزين بناءً على معايير فنية عالية من قبل لجنة تحكيم ضمت نخبة من صناع الأفلام والمحترفين، من بينهم الممثل المصري أحمد مالك، والممثلة السعودية سارة طيبة. وأشادت اللجنة بالأفلام الفائزة، مؤكدةً أنها تعكس قدرات واعدة للمواهب السعودية والمحلية في مجال السينما.

على هامش المبادرة السينمائية، نظمت القنصلية العامة لجمهورية فرنسا بجدة ثلاثة أيام مهنية للفرق المرشحة بالتعاون مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي وفن جميل. وهدفت الورش إلى تعزيز مهارات المواهب الصاعدة المشاركة في التحدي، بحضور ثمانية مرشدين من فرنسا والمملكة. كما شهدت الورش حضور المستشار الثقافي الفرنسي الجديد رافاييل جوستين لدعم المشاركين.



من جهته، هنّأ محمد عسيري، الرئيس التنفيذي المكلف لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، الفائزين خلال كلمة ألقاها في الحفل، وأضاف: "يعكس هذا التحدّي الإمكانات الهائلة للمواهب السعودية الصاعدة في مجال صناعة الأفلام. نحن في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي نسعى دائمًا لرعاية هذه المواهب وتمكينها، ونتطلع لرؤية مشاريعهم المستقبلية وأثرها على الساحة السينمائية المحلية والعالمية". كما عبّر عسيري عن فخره بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية فرنسا بجدة للعام الرابع على التوالي، مشيرًا إلى دور هذه الشراكات في تعزيز التبادل الثقافي وتسخير الخبرات العالمية لدعم المواهب السينمائية المحلية.



من جانبه، أشاد محمد نهاض، القنصل العام لجمهورية فرنسا لدى المملكة، بهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وفرنسا. وأضاف نهاض: "فرنسا بعراقتها السينمائية، والمملكة العربية السعودية بحيويتها المتجددة، لديهما الكثير لتقديمه معًا. السينما تحظى بأهمية خاصة في إطار تعاوننا الثنائي، وستظل في طليعة أولوياتنا خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي."

الجدير بالذكر أن النسخة الرابعة من تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المقدمة للمشاركة، حيث افتتح التسجيل في شهر حزيران (يونيو) 2024، متيحًا الفرصة لصُنّاع الأفلام السعوديين والمقيمين في المملكة.

يُعد تحدّي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة مبادرة مشتركة بين القنصلية العامة لجمهورية فرنسا بجدة ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وتهدف إلى دعم الأصوات السينمائية الصاعدة في المملكة وتعزيز دور السينما المستقلة في المشهد السينمائي المحلي.