شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب نهارا وفرص لأمطار خفيفة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

وقالت إنه من المتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 31 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25، وقنا العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 26، وأسوان العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 27.