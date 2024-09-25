شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: الليل والنهار يتساويان غدا 12 ساعة لكل منهما والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بالرغم أن الاعتدال الخريفي عالمياً كان موعده هذه السنة يوم الأحد 22 سبتمبر 2024م إلا أن اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار تماماً في القاهرة سيكون يوم غد الخميس 26 سبتمبر 2024م.

وقال رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن تساوى الليل والنهار سيكون فى هذا اليوم وسيكون موعد شروق الشمس فى تمام الساعة 6:46 صباحاً ويكون موعد غروبها فى تمام الساعة 6:46 مساءً بتوقيت القاهرة.



