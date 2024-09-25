للحوامل.. احذروا 6 أطعمة ومشروبات "قد تسبب الإجهاض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح والمعلومات بشأن الأطعمة التي يجب على السيدات تجنبها أثناء الحمل.

ووفق منشور توعوي للهيئة، تتضمن تلك النصائح:

-تجنُّب اللحم أو البيض غير المطبوخ؛ حيث أنها قد تحتوي على جرثومة الليستيريا التي تنتقل إلى الجنين من خلال المشيمة مسببة الإجهاض، أو ولادة جنين متوفى.

-تجنب تناول السمك النيء أو المحار غير المطبوخ الذي قد يحتوي على الجراثيم (البكتيريا، الفيروسات أو الطفيليات).

-تجنب بعض أنواع الأسماك؛ لاحتوائها على مستوى عال من الزئبق الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالجهاز العصبي للجنين (مثل: سمك القرش، سمك أبو السيف، سمك المارلين).

-الحد من تناول التونة البيضاء إلى 186 جرامًا في الأسبوع.

-الكافيين: هي مادة توجد بشكل طبيعي في الأطعمة (مثل: الشاي، والقهوة، والشوكولاتة)، وبعض المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة أو بعض المسكنات، وينصح بالحد من تناوله أثناء الحمل؛ حيث أن كثرته تزيد من خطر حدوث الإجهاض، وانخفاض وزن الطفل عند الولادة.

-الحليب غير المبستر وجميع منتجاته (مثل: الجبن وغيره).