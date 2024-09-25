شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان الأهلية تعلن الانتهاء من استعدادات بدء العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة جامعة حلوان الأهلية عن اكتمال استعداداتها لبدء العام الجامعى 2024-2025، مؤكدة على جاهزيتها لإستقبال الطلاب في مختلف البرامج الدراسية بكليات الجامعة.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على أهمية تهيئة بيئة تعليمية مميزة تلبى احتياجات الطلاب، حيث تم تجهيز المعامل وقاعات المحاضرات والورش بأحدث المعدات مع وضع جداول دراسية مناسبة للطلاب وإعلانها لهم، حيث وجه بتوفير كافة الإمكانات الفنية والتجهيزات اللوجستية اللازمة، والتي تنعكس على سير العملية التعليمية وإخراجها بكفاءة عالية.،

وفى إطار الاستعدادات، تم توجيه إدارة البرامج لإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تم وضع خطة متكاملة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد والقدامى ببرنامج متنوع بالفعاليات والأنشطة الطلابية.

كما حرصت الجامعة على تنظيم يوم تعريفي لكليات وبرامج الجامعة لتعريف الطلاب بالبرامج عمل عروض توضيحية لآلية الدراسة وتعريف الطلاب الجدد بأعضاء هيئة التدريس، والإلمام بكافة التفاصيل الأكاديمية استعداداً لبدء العام الدراسى الجديد.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والسكنية لجميع طلابها، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص إدارات الجامعة المختلفة على رفع مستوى التعليم العالى فى مصر وتحقيق رؤية الدولة التعليمية مصر 2030.