شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسى يشيد بجهود مصر لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بجهود مصر وقطر وأمريكا لوقف الحرب على غزة، وتسريع الإفراج عن الرهائن بغزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأكد ماكرون أن فرنسا ستعمل على أن يكون للفلسطينيين دولة إلى جانب إسرائيل ونحن ملتزمون بحل الدولتين.

وأضاف ماكرون "إن أكبر خطر الآن هو التصعيد فى لبنان ، وعلى إسرائيل وحزب الله التراجع عن التصعيد فورا".

وأضاف ماكرون أنه يجب العمل على مسار دبلوماسى لحماية المدنيين فى إسرائيل ولبنان، مؤكدا إرسال مبعوثا إلى لبنان هذا الأسبوع.

وأكد ماكرون أنه لا يجب السماح بحرب فى لبنان، مشيرا إلى أن الحرب فى غزة استمرت أكثر مما ينبغي.