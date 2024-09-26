وزيرة البيئة تؤكد أهمية توفير بدائل البلاستيك بأسعار معقولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقادت وزيرة البيئة، بالتعاون مع خوان كارلوس نافارو، المبعوث الخاص للمناخ في بنما، المشاورات حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك.

وخلال الجلسة، أكدت الوزيرة، التحديات الكبيرة التي تواجه الدول النامية في الحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه القضية يتطلب نهجًا مستدامًا لإنتاج واستهلاك البلاستيك يتضمن إعادة التدوير وممارسات الاقتصاد الدائري.

كما استعرضت تجربة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وإصدار قانون لإدارة المخلفات، وإشراك القطاع غير الرسمي في هذه الجهود.

وشددت الوزيرة، على ضرورة التعاون الدولي لمكافحة التلوث البلاستيكي، خاصة بسبب الطابع العابر للحدود لهذه المشكلة، وأكدت أهمية وضع اتفاق دولي ملزم قانونيًا يركز على إنهاء التلوث البلاستيكي.

وأشارت إلى أهمية مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع مراعاة خصوصيات الدول النامية.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية توفير البدائل المستدامة للبلاستيك بأسعار معقولة، مع بناء القدرات اللازمة للدول وتقديم الدعم المالي والتقني لتحقيق الأهداف المشتركة.