شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: سنستهدف خليفة نصر الله وغاراتنا لن تتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، اليوم السبت، بأن غاراته لن تتوقف خلال الأيام القادمة، بل ستتضاعف، وكشفت عن أن نيتها استهداف الخليفة المحتمل لأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، والذى لم تعلن عنه الجماعة بعد، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

يأتى هذا بينما أكد الجيش الإسرائيلى، اليوم السبت، تنفيذ ضربات جديدة فى الضاحية.

هذا وكان الجيش الإسرائيلى قد أكد بشكل رسمى فى وقت سابق من اليوم، اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بغارة شنها سلاح الجو، يوم أمس الجمعة، على العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن أنه رفع جهوزيته، استعداداً لأى تصعيد وعلى عدة جبهات.

كما حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحافي، من أن أمام الإسرائيليين أياما مليئة بالتحديات.

إلا أنه شدد على أن الجيش مستعد لكل السيناريوهات مع إيران دفاعا وهجوما.