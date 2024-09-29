شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بخيت يطلق ديوانه الجديد خيالي.. من نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

استضافت نقابة الصحفيين حفل إطلاق وتوقيع ديوان "خيالى" أحدث دواوين الشاعر الكبير جمال بخيت، الصادر عن دار يسطرون للنشر والتوزيع.

وحضر حفل الإطلاق كل من أحمد هنو، وزير الثقافة، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والمخرج الكبير محمد فاضل، والفنانة فردوس عبد للحميد، وبدأ الحفل الذي أدارته الإعلامية سهير جودة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة ولبنان.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، جزء كبير من وجداني تشكل من شعر جمال بخيت، فهو ليس مجرد شاعر لكنه صاحب تأثير كبير في الوجدان المصري.

وشارك في مناقشة الديوان الدكتور شوكت المصري، والإعلامي جمال الشاعر. وتتبع وزير الثقافة حياة جمال بخيت وتجاربه وألقى الضوء على قصائده وحياته.

ويقع ديوان خيالي فى مائة صفحة ويضم 38 قصيدة وأغنية، من بينها (الغرام - قولي موافقة - انا مش ملاك - القماش - بُني الإحساس على خمسٍ - درويشك - ما اقدرش - لو مش عارفاني - أنا وابني).

جدير بالذكر أن للشاعر جمال بخيت 11 ديوانا، منها (مشاعر بلا ترتيب - شباك النبي علي باب الله - بنعشق الحياة - نبع العطش - مسحراتي العرب - المصري حبيب متحمس - ساعدني اعيش - أهل المغني - مسحراتي يا مصراوية - دين أبوهم) بالإضافة إلى مسرحية (يمامة بيضا) - و مسرحية (عندريلا) باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أن لجمال بخيت عددا من القصائد المترجمة إلى الروسية والأوزبكية والإسبانية، بالإضافة إلى قصيدته (بيانات بطاقتي الشخصية) التي تُرجمت في كلية الألسن بجامعة عين شمس إلى 15 لغة بعدد أقسام الكلية.

يستعد جمال بخيت أيضا لإعادة نشر أعماله الكاملة مع مؤسسة روز اليوسف، ومن بينها كتاب شعر العامية المصرية وكتاب اغانينا كما يقدم حاليا برنامج (عوّام ف بحر الكلام) من إنتاج الشركة المتحدة، على قناة ON.

يذكر أن الشاعر جمال بخيت من مواليد 29/1/1954.