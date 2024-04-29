شكرا لقرائتكم خبر عن "هدنة قريبة في غزة".. "بلينكن" يكشف الكواليس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن جهود استثنائية تُبذل للتوصل إلى هدنة قريبة في غزة.

وأضاف في حوار على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول الخليج وأمريكا، أن تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار. الأزمة في غزة وتابع: يجب أن ننهي الأزمة في غزة ونضع مسارا لإنشاء الدولة الفلسطينية. حرب روسيا وأوكرانيا وبخصوص أوكرانيا أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن خطة مسح أوكرانيا فشلت، معلقا: نسعى إلى تمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.

وبخصوص علاقات بلده، ذكر أن الولايات المتحدة وضعت أهمية لإعادة إحياء التحالفات والشراكات مع الدول.