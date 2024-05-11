شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: إجماع دولى على أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هناك إجماع دولي على أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حيث 143 دولة صوتت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.