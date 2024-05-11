شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل لبنانيين اثنين وإصابة آخرين جراء استهداف الطيران الإسرائيلى بلدة طيرحرفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم /الجمعة/، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلى بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.



وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت فريقاً من عمال شركة اتصالات كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال فى بلدة طيرحرفا بمواكبة من الدفاع المدني؛ ما أدى إلى مقتل اثنين هما مسعف وعامل فنى وإصابة آخرين بجروح.



وأشارت الوكالة إلى أن فريق العمال الفنى كان قد حصل على إذن مسبق من قوات اليونيفيل للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.



كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدة العديسة؛ ما تسبب باندلاع حريق هائل امتد إلى ما بين المنازل فى كفركلا وبساتين الزيتون، وتعذر فرق الدفاع المدنى الوصول إلى المكان بسبب العدوان الاسرائيلى المستمر.



وأغار الطيران الحربى الإسرائيلى، على بلدة بليدا قضاء مرجعيون، فضلا عن استهداف القصف المدفعى الإسرائيلى منطقة اللبونة - الناقورة.