شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 39 شهيدًا و58 مصابًا فى 6 مجازر ارتكبها الاحتلال بالقطاع خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 6 مجازر فى القطاع، أدت إلى استشهاد 39 شخصًا، وإصابة 58 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة - فى بيان صحفى - أن هذه الحصيلة تشمل فقط الجثامين التى وصلت إلى المستشفيات، مؤكدة أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



وأكدت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضى إلى 34,943 شهيدًا، و78,572 مصابًا.