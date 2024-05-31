شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يتلقى رسالة خطية من رئيس الصومال تتصل بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تسلم الرسالة نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية الدكتور سعود بن محمد الساطي، خلال استقباله في الرياض، الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الصومالي محمود طاهر جيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.