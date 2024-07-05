"يقبل رأس نبيلة عبيد".. ظهور نادر لابن وردة بحفل والدته بالسعودية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

التقطت عدسات الكاميرات، صورا لابن المطربة الراحلة وردة الجزائرية - رياض القصري، خلال تواجده وحضوره حفل "ليلة وردة" المقام حاليا بالمملكة العربية السعودية.

وظهر "رياض" خلال الحفل جالسا بجوار الفنانة نبيلة عبيد، والتي عانقته عند مقابلته، ليقوم بتقبيل رأسها.

حفل "ليلة وردة" يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركي آل الشيخ.

وتنقل شاشة قناة "MBC مصر" حفل "ليلة وردة" اليوم الخميس على الهواء مباشرة من مدينة جدة، والذي تُحييه النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة ضمن حفلات موسم جدة برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

وتُقدم النجمات نانسي عجرم وآصالة وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمال الفنانة الكبيرة وردة والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.

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