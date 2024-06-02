شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شمال المغرب بقوة 3.1 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال إقليم تطوان شمالي المغرب، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر.

وفي بيان رسمي، أوضح المعهد الوطني المغربي للجيو فيزياء، أن الهزة وقعت على عمق 72 كيلو متر. زلازل المغرب وجاء ذلك عند التقاء خط العرض 35.397 درجة شمالًا، وخط الطول 5.939 درجة غربا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاءِ الزلزال.

