شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 47 ألف شهيد ومفقود في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وفقد أكثر من 47 ألف شهيد ومفقود في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 3 آلاف مجزرة في غزة ضحاياها معظمهم من الأطفال والنساء وعائلات بأكملها، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في مناطق متفرقة من القطاع، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

وحذرت في الوقت ذاته من خطورة انتشار الأمراض المعدية بين النازحين في ظل غياب المياه النظيفة ومواد التنظيف، مؤكدة أن 98% من أطفال قطاع غزة لا يجدون مياهاً صالحة للشرب.