شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبناني يقطع زيارته إلى أمريكا بعد هجمات الاحتلال على بيروت والان نبدء بالتفاصيل

ردع إسرائيل

الضاحية الجنوبية

الدمام - شريف احمد - قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي إنهاء الاجتماعات التي يعقدها في نيويورك خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة والعودة إلى بيروت، بعد استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام مساء الجمعة.كما قرر ميقاتي "إبقاء اجتماعات الحكومة مفتوحة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا فور عودته"، دون مزيد من التفاصيل.ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة "ما يتم تداوله عبر مجموعات "الواتساب" وبعض مواقع التواصل الاجتماعي عن دعوته الجيش والقوى الأمنية إلى إعلان حال التأهب القصوى، مشيرا إلى أن الخبر "غير صحيح ويندرج في إطار الشائعات ليس إلا".وفي وقت سابق اليوم، دعا ميقاتي، خلال تواجده في نيويورك، المجتمع الدولي إلى "ردع إسرائيل ووقف حرب الإبادة التي تشنها" على بلاده.وتابع ميقاتي "المعلومات المتوافرة عن سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.وأكد ميقاتي "العدوان الجديد يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يأبه لكل المساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في ردع هذا العدو ووقف طغيانه وحرب الإبادة التي يشنها على لبنان".