شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية البحرينى يؤكد عمق العلاقات مع الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني على عمق العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة مستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو مستوياتٍ أشمل في مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء لصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن ذلك جاء لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني البحرينى اليوم الخميس، ستيفن كريج بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين، حيث استعرض علاقات التعاون المالي والاقتصادي المتميزة بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وسبل تعزيز مساراتها بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة، منوهًا بما تشهده مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من تقدمٍ وتطورٍ على كافة الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي.



كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.