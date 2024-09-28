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الامارات | عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء كوسوفو في نيويورك

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نيويورك - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، بحضور معالي دونيكا جيرفالا شوارتز، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات عدة، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة مع جمهورية كوسوفو، وتطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين المشتركة ويدعم أهدافهما التنموية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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