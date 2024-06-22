شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان ترحب باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عُمان، الجمعة، عن ترحيبها بقرار اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين الشقيقة، معبرةً عن تقديرها الإيجابي لهذا القرار.

وحثّت سلطنة عمان -في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الخارجية العمانية- دول المجتمع الدولي أن تحذو حذوها، صونًا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وبما يُعزز كافة الجهود الداعمة لحل الدولتين وتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.