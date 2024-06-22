شكرا لقرائتكم خبر عن تقديرات استخباراتية: عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء يصل إلى 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول أمريكي مطلع، إن تقديرات استخباراتية تفيد بأن عدد الرهائن الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة قد يصل إلى 50 رهينة من بين 116 لا يزالون في قطاع غزة.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد دعا حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/، أقارب رهائن قتلوا في غزة إلى لقاء في مقر إقامته مع تصاعد الانتقادات بشأن أسلوب تعاملهم مع أزمة الرهائن.