شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: المقاطعة وسيلة ناجحة ومشروعة لمقاومة الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

القضية الفلسطينية

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ونظامه الاستعماري، مبينة أنها إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي, خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة (96) لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل في الدول العربية اليوم: إن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية أكدت أهمية استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.وشدد على ضرورة التركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها. وأشار إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، شجَّع الاحتلال على التمادي والاستهانة بإرادة المجتمع الدولي، لافتًا الانتباه إلى أهمية استخدام أدوات الضغط والمقاطعة الاقتصادية والعدالة الدولية لإنفاذ تلك القرارات وصولاً لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.ووجّه الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي المحتلة بالجامعة العربية، التحية والتقدير للدول التي انتصرت للإنسانية إلى جانب مسار العدالة الدولية لجنوب أفريقيا وللدول التي انضمت لها في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، معربًا عن الشكر والتقدير للدول التي أعلنت مؤخرًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وداعيًا الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ هذه الخطوة المهمة لتعزيز فرص السلام.