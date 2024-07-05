شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد صحفي فلسطيني استشهد صحفي فلسطيني اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الصحفي استشهد إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي تجمع للفلسطينيين في حي التفاح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي إلى 154، بالإضافة إلى إصابة واعتقال المئات، وتدمير معظم مقار وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة.

الدمام - شريف احمد - استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة وسط قطاع غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف دراجة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وتواصل دبابات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مدينة رفح منذ شهرين، تدمير مربعات سكنية بأكملها في بلدات ومخيمات المدينة، ما تسبب في تدمير آلاف المنازل، وفق إحصائيات أولية فلسطينية.