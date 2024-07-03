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الخليج اليوم .. "كان في حالة سكر".. حبس المعتدي على رجال الأعمال السعوديين بسكين في إسطنبول

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ألقت الشرطة التركية القبض على "م.إ" في منطقة ساريير بإسطنبول، وهو مواطن تركي عمره (43 عامًا) كان يهدد رجال أعمال سعوديين بسكين في يده، وتم تسجيل اللحظات التي كان فيها المشتبه به يهدد الآخرين بواسطة كاميرات الهواتف المحمولة.

 

وفقًا لتقرير وكالة الأناضول، بعد التحقيقات في مركز الشرطة، تم تحويل المتهم إلى المحكمة، وقررت محكمة الصلح الجزائية حبس المتهم.

ووفقًا لتقرير وكالة دوغان الإخبارية، فإن الشرطة بعد مشاهدة الفيديو، بدأت فرق مديرية أمن إسطنبول العمل على تحديد هوية المشتبه به واعتقاله.

 

وفي التحقيقات، تم تحديد أن المشتبه به هو "م.إ"، وتم اعتقاله من قبل فرق الشرطة.

 

وذكر تقرير الوكالة أن "م.إ" كان في حالة سكر أثناء الحادث، وتم نقله إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات قبل إحالته إلى المحكمة التي قررت حبسه فيما بعد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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