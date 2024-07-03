شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الجامعة العربية يبحث مسببات التفكك المبكر للزواج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة الأسرة والطفولة" بالقاهرة، التقرير الختامي لدراسة تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى للزواج في العالم العربي، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.

وأكدت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، أن الهدف من إطلاق التقرير هو بحث مسببات التفكك المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي.

بالإضافة إلى الوقوف على آليات دعم استمرار مؤسسة الزواج من جميع الأطراف أصحاب المصلحة والخروج بخطة عمل لتصميم برنامج استرشادي لتأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي.

إثراء القاعدة المعرفية

وأشارت أبو غزالة إلى أن التقرير حرص على إثراء القاعدة المعرفية عما تواجهه الأسرة العربية من تحديات وقضايا ناشئة.

وعدت هذا التقرير خطوة عملية من شأنها أن تؤسس لفهم كامل لعوامل الانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في العالم العربي خلال مرحلة التكوين، وما يمكن أن يُبنى على هذه الأدلة من سياسات وبرامج تدخل تدعم استمرارية مؤسسة الزواج في عالمنا العربي.