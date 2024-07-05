ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية “آسام” الهندية إلى 52 قتيلا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية “آسام” الواقعة شمال شرقي البلاد إلى 52 قتيلًا.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث بالولاية – في بيان أوردته قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ – بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بالولاية؛ ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى جراء الفيضانات إلى 52 شخصا.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث إلى تضرر أكثر من 2.1 مليون شخص في 29 منطقة بالولاية جراء الفيضانات، فيمَا اضطر أكثر من 380 ألف شخص للعيش في مراكز إغاثة مؤقتة.

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