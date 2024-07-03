شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وضمان دخول سريع للإمدادات الإنسانية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكين ـ نيويورك (أ ش أ)

دعت الصين إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى، والاستجابة لنداءات المجتمع الدولى لضمان دخول سريع وآمن للإمدادات الإنسانية إلى غزة.

وسلط مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط- الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والتي تفاقمت بسبب النقص الشديد في الإمدادات الأساسية والظروف الصحية المتردية، مشيرا إلى أن "ملايين الأشخاص يعانون من الجوع والمرض والألم واليأس"، واصفا الوضع بأنه كارثة إنسانية من صنع الإنسان وانتهاك خطير للقانون الدولي.

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة - بحسب ما أوردت شبكة "سي جي تي إن" الصينية، اليوم الأربعاء، إن غزة تعيش تحت حصار منذ تسعة أشهر، ما أجبر أكثر من مليوني شخص على العيش في "سجن مفتوح" وحرمانهم من الوصول الكافي إلى المياه والكهرباء والغذاء والدواء والوقود.

كما تطرق إلى عرقلة الإمدادات الإنسانية والتحديات التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني، الذين غالبا ما يواجهون صعوبات واتهامات غير معقولة.

وأدان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة الهجمات المتكررة على منشآت المنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن أكثر من 200 عامل إنساني لقوا حتفهم في الصراع، ووصف ذلك بأنه "غير مسبوق في التاريخ وصادم".

وحث إسرائيل على ضمان "الدخول السريع والآمن للإمدادات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة" والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

واختتم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كلمته بالتأكيد على أن الطريقة الأساسية للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية هي من خلال وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إطلاق حل الدولتين في وقت مبكر.