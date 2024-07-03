الخليج اليوم .. بن فرحان من إستونيا: لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إنه بحث خلال زيارته الرسمية لإستونيا وقف إطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت بن فرحان في مؤتمر صحافي مع نظيره الإستوني مارغوس تساهكنا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، معتبرا أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام.

وثمن بن فرحان قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه من الضروري الوصول إلى حل سياسي لأزمة روسيا وأوكرانيا.

من جهة أخرى، كشف بن فرحان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإستونيا في العام الماضي وصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.

وكان بن فرحان وصل بزيارة رسمية إلى إستونيا حيث التقى نظيره في العاصمة تالين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تخدم مصالح البلدين.

عقب ذلك وقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين البلدين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية