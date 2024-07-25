الخليج اليوم .. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في بيان لها عن تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية للقوات عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين معدين للإطلاق تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضاف: "تقرر أن هذه الصواريخ تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وختم البيان: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا في يناير الماضي، أعلن الحوثيون أنهم يعتبرون كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.

وأجبرت الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة يمر حول إفريقيا.