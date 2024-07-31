شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام: اغتيال هنية ينقل المعركة مع الاحتلال إلى أبعاد جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأربعاء، أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في قلب العاصمة الإيرانية حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها.

وقالت القسام، في بيان عسكري أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) على منصة إكس اليوم، "إننا إزاء هذه الجريمة النازية نؤكد إن العدو قد أخطأ التقدير بتوسيعه لدائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة، وإن المجرم نتنياهو الذي أعماه جنون العظمة يسير بكيان الاحتلال نحو الهاوية ويعجل بانهياره وزواله عن أرض فلسطين مرة واحدة وإلى الأبد".



وتابعت :"لقد آن لهذه العربدة الصهيونية أن تتوقف، وأن يتم لجم هذا العدو الهائج، وأن تقطع يده التي تعبث هنا وهناك ليرتدع عن عدوانه، وإن جرائم العدو المتواصلة في مختلف الساحات تدق ناقوس الخطر لدى كل دول وشعوب المنطقة.

وأشارت إلى "إن دماء قائدنا إسماعيل هنية التي تختلط اليوم مع دماء أطفال غزة ونسائها وشبابها وشيوخها، ومع دماء أبناء ومجاهدي شعبنا وأمتنا، لتؤكد بأن المقاومة وقادتها هم في قلب المعركة جنبا إلى جنب مع أبناء شعبهم، وإن هذه الدماء الطاهرة لن تذهب هدرا، وسيدفع العدو ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة