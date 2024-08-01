شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة اللبناني: متضامنون مع الفلسطينيين وجاهزون لتقديم المزيد والان مع تفاصيل الخبر

قال جورج بوشيكيان، وزير الصناعة اللبناني، إنّ اللبنانيين متضامنون مع الشعب الفلسطيني، موضحًا: "جاهزون لتقديم الدعم والمساعدات لهم، وجرى تشكيل هيئة طوارئ منذ اليوم الأول للأزمة، ونعالج كل الحالات التي ترد إلينا".

وأضاف "بوشيكيان"، في تصريحات مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر "نشرة الأخبار"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان ضد الحرب، ونحن نريد العيش بسلام وأمان في وطننا، ونرغب في أن تحصل كل دولة على حقوقها، وبخاصة الدولة الفلسطينية، ولدينا جاهزية كاملة للدفاع عن الأمس".

وتابع وزير الصناعة اللبناني: "أتمنى ضبط حالة الانفلات والعشوائية وقتل المدنيين والاعتداء، فقد صارت سيادة بعض الدول العربية مفتوحة، ويجب على الدول العربية والدول الغربية والولايات المتحدة وضع حد لما يحدث، لأن الثمن غالي من شهداء وجرحى، ويجب وقف آلة الحرب".