شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيطالية تنُقذ 41 مهاجرا غير شرعى قبالة سواحل ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الإيطالية وصول سفينة طوارئ إلى ميناء نابولى وعلى متنها 41 مهاجرا غير شرعى بينهم ثلاثة قاصرين خلال عملية إنقاذ فى المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا.



وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الخميس، إن المهاجرين وصلوا إلى ميناء نابولى على متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية.



وأشارت الصحيفة إلى أنه عند وصول سفينة الطوارىء إلى الميناء كان هناك مسئولون من هيئة الصحة المحلية والصليب الأحمر الإيطالى وخفر السواحل والشرطة.