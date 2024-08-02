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سحب كثيفة تغطى سماء الحرم المكى والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 02 أغسطس 2024 04:33 م

غطت السحب الكثيفة سماء الحرم المكي في مدينة مكة المكرمة، في الساعات الأخيرة من نهار اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من هطول أمطار غزيرة على المدينة .

وقال الأرصاد السعودية، إن  التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة

كذلك تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة ونجران.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحل الجنوبي الواصل من مكة المكرمة إلى جازان .

كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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