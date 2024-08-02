شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيفيل: لسنا في موقع يسمح بتحميل المسؤولية لأي جهة عن حادث مجدل شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أندريا تيننتي الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إن اليونيفيل ليست في موقع يسمح لها بتحميل المسؤولية لأي جهة عن الحادث المأسوي في قرية "مجدل شمس".

وقال تيننتي - في تصريح أذاعته وكالة الوطنية اللبنانية للأنباء اليوم الجمعة، إن قرية "مجدل شمس" تقع خارج منطقة عمليات قوات اليونيفيل.



ولقى 12 طفلا ببلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مصرعهم، بينما أُصيب العشرات اثر سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا.