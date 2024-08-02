شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المبانى والمنشآت بغزة والان مع تفاصيل الخبر

قال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف المباني والمنشآت المدنية في غزة، مضيفا أن منطقة تل الهوى بمدينة غزة تتعرض الآن لعملية برية إسرائيلية.

وأضاف متحدث الدفاع المدني الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، أنه لا مكان آمنا في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، وطواقمنا تتعرض للاستهداف المباشر، مؤكدا أن المستشفيات في غزة تحتاج إلى كميات كافية من الوقود لاستمرار عملها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.