شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: انفجار قرب سفينة شرق ميناء عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجاراً صغيراً وقع بالقرب من سفينة على بعد 170 ميلاً بحرياً شرق مدينة عدن اليمنية.

وكانت الهيئة قد قالت في البداية إن الواقعة حدثت جنوب غربي مدينة عدن؛ وأضافت الهيئة في تقرير نقلاً عن ربان السفينة "إم. في. جروتون": "رصد فريق أمني مسلح انفجاراً صغيراً بالقرب من السفينة". وأكد ربان السفينة أنه لم تقع أضرار، وأن جميع أفراد الطاقم بخير.

وقالت الهيئة أيضا إن السلطات تحقق في واقعة ثانية على بعد 125ميلا بحريا شرقي عدن.

وتسببت هجمات الحوثيين في توجيه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية وتعطيل حركة التجارة العالمية مع تغيير مالكي السفن مسار رحلاتهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس، واتخاذ طريق أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.