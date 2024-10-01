شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. القبض على 3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك، من القبض على 3 مواطنين وهم: هاني بن عبيد الجهني، وضاح بن سليمان الجهني، عبدالسلام بن عابد الجهني، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص.

وكان بحوزة المخالفين بندقية شوزن، و70 ذخيرة شوزن حية، و26 طائرًا مصيدًا.

وجرى تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

عقوبة الصيد دون ترخيص

وأوضحت القوات أن عقوبة استخدام بنادق الرش الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة 1500 ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة 1500 ريال.





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