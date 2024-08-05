شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: قلقون من خطر توسيع رقعة الصراع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم /الاثنين/، عن قلقه البالغ إزاء تزايد خطر توسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وحث تورك - في بيان على موقع المفوضية - جميع الأطراف والدول المؤثرة على التصرف بشكل عاجل لتخفيف حدة الصراع، الذي وصل بالفعل إلى "وضع دقيق للغاية"، مضفا أن "حقوق الإنسان وحماية المدنيين، أولًا وقبل كل شىء، يجب أن يكونا على رأس الأولويات.. فقد واجه المدنيون، أغلبهم من النساء والأطفال، قدرا كبيرا من الألم والمعاناة التي لا تحتمل على مدار أكثر من 10 شهور نتيجة القصف".

وشدد على ضرورة القيام بكل شىء ممكن لتجنب انحدار الوضع في المنطقة إلى حافة الهاوية، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على حياة المدنيين.