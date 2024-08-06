شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية تدمر آليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير خمس طائرات مسيرة، وزورق، وصاروخ مضاد للسفن لجماعة الحوثى، فى خليج عدن والبحر الأحمر، ومناطق سيطرة الحركة فى اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية - على منصة "إكس"، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، "أن قوات القيادة دمرت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاث طائرات بدون طيار، تابعة للحوثيين، أطلقت من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن وطائرة بدون طيار في منطقة يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت (سنتكوم)" أن قوات القيادة دمرت بنجاح زورقا غير مأهول للحوثيين وطائرة بدون طيار وصاروخا مضادا للسفن في البحر الأحمر".