شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال على غزة والضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

#الاتحاد_الأوروبي يعرب عن بالغ القلق من استمرار تدمير البنية التحتية المدنية الرئيسية في #غزة بما في ذلك محطة معالجة المياه في #رفح



للتفاصيل | https://t.co/QRLMEc0H9A#اليوم pic.twitter.com/GER2ySiDmO — صحيفة اليوم (@alyaum) August 6, 2024

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية استمرار حرب الإبادة والتدمير والتجويع في قطاع غزة، الذي يتزامن معه عمليات تصعيد في المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم، أن عمليات التصعيد تجاوز لكل الخطوط الحمراء، خاصة ما حدث في جنين وطوباس خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن استشهاد تسعة فلسطينيين.وأشار أبو ردينة إلى تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وحقوقه الوطنية. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 305 على التوالي إلى 39653 شهيدًا، ونحو 91535 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.