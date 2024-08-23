زوج أحلام يرد على شائعات الطلاق: "ما يفرقنا إلا الموت"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: رد بطل سباقات رالي السيارات، مبارك الهاجري، زوج الفنانة الإماراتية أحلام، على الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول انفصالهما. تأتي هذه الشائعات بعد عودة الثنائي من عطلتهما الصيفية في أوروبا، والتي وثقاها بمقاطع فيديو تظهر مدى انسجامهما وتبادل الهدايا بينهما.

الهاجري يوضح موقفه

في فيديو نشره عبر حسابه على "سناب شات"، استشهد الهاجري بآية من القرآن الكريم قائلاً: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". وأكد: "أنا والغالية أم فاهد روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل. لا تصدقون أي شيء يقال، أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".

تاريخ الزواج والأبناء

تزوج مبارك الهاجري وأحلام في عام 2003، وأنجبا ثلاثة أبناء: فاهد (20 عاماً)، فاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً). واعتاد الثنائي على إظهار مدى قوة علاقتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل الشائعات حول خلافاتهما مصدر إزعاج لهما.