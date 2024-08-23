هيئة المسرح تستضيف النسخة الـ 14 لمهرجان المسرح الخليجي 

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: برعاية من وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تعلن هيئة المسرح والفنون الأدائية عن استضافة مهرجان المسرح الخليجي في نسخته الرابعة عشرة في الرياض، على مدى ثمانية أيام من 10 حتى 17 أيلول (سبتمبر) المقبل، في تجمعٍ ثقافي مسرحي لفنانين ومبدعين من دول المجلس التعاون الخليجي تستضيفه المملكة للمرة الأولى.

وسيضم المهرجان عدداً من العروض المسرحية المختلفة التي يؤديها فنانون من مختلَف دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تشكل أساساً للمعرفة وتبادل الخبرات والحوار الفكري للنهوض بالحركة المسرحية بين دول مجلس التعاون، إضافةًإلى تقديم عروض مسرحية خليجية وندوات وورش عمل.

تعزيز الروابط المسرحية الخليجية

ويسعى المهرجان إلى إثراء الحراك المسرحي الخليجي، وتعزيز الروابط الفنية والثقافية والشراكات بين المسرحيين الخليجيين، إضافة إلى صناعة منصة للتبادل الثقافي والفني لدعم وتمكين فناني المسرح الخليجي من عرض أعمالهم الجديدة خلال تقديم عرض مسرحي واحد لكل دولة؛ يسبقها حفل افتتاح ويختتم المهرجان بحفل ختامي للتكريم الفرق والدول المشاركة.

يأتي مهرجان المسرح الخليجي ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لاستضافة المهرجانات الدوليةوإثراء مجال المسرح السعودي والخليجي وتعزيز مكانته محلياً ودولياً.