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إصابة 7 مدنيين في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى فى سوريا

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القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر إعلامية سورية رسمية بأن سبعة مدنيين أصيبوا في ضربات إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة - نقلا عن مصدر عسكري - القول إنه "حوالي الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع في المنطقة الوسطى.. وأدى العدوان إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح ووقوع خسائر مادية".

وأكدت الوكالة، تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية، حيث إنها قامت بإسقاط بعضها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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