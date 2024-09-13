شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الثلاثاء المقبل.. استمرار الأمطار الرعدية على بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه الدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من اليوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

وحدد الدفاع المدني في منشور عبر حسابه على تطبيق إكس، أماكن هطول الأمطار كالآتي: أمطار متوسطة إلى غزيرة تتعرض إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات.

ويصاحب الأمطار جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. أمطار خفيفة إلى متوسطة تتعرض منطقة المدينة المنورة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة، ومها أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والخرمة وتربة ورنية والموية والليث والقنفذة. نصائح مهمة ووجه الدفاع المدني نصائح مهمة من أجل السلامة خلال الأمطار:

- أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها.

- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.