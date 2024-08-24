شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات عالمية من تفشٍ جديد للكوليرا في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّرت منظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من تفشٍ جديد للكوليرا في السودان.

يأتي هذا منذ إعلان التفشي في 12 أغسطس، إذ سُجلت 658 إصابة و28 وفاة. تفشي الكوليرا في السودان وتشير التقارير إلى تفشي الكوليرا في 12 من أصل 18 ولاية سودانية، إلى جانب أمراض أخرى مثل الملاريا والحصبة وحمى الضنك.

فيما تعاني ولايات دارفور وكردفان من نقص في الموارد والكشف عن حالات تفشي المرض. التطعيم ضد الكوليرا وشهدت ولاية كسلا 119 حالة كوليرا، و5 وفيات في مخيمات اللاجئين.

وتمكنت حملة تطعيم أولية من حماية أكثر من 50 ألف شخص باستخدام 51 ألف جرعة متوفرة.

كما يتوقع وصول مئات الآلاف من الجرعات الأخرى.