شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدًا لإعدامه.. إحالة أوراق سفاح التجمع لمفتي مصر والان نبدء بالتفاصيل

سفاح التجمع

الدمام - شريف احمد - قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق سفاح التجمع المتهم بقتل 3 سيدات، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 12 سبتمبر.وكانت المحكمة في الجلسة السابقة حددت جلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمة حنان وشهرتها «أم شهد»، شريكة سفاح التجمع والتي كانت تستقطب للمتهم ضحاياه من الفتيات المجني عليهن، بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهم الاتجار فى البشر ومساعدة سفاح التجمع الخامس المتهم فى التعرف على ضحاياه واستقطابهن والتعدى عليهن جنسيا.في واقعة أثارت الجدل، قبضت الشرطة المصرية، مايو الماضي، على شاب بتهمة قتل 3 سيدات بمنطقة التجمع الخامس بالعاصمة القاهرة قبل التخلص من جثتهن.ووفقًا لتقارير صحفية مصرية، كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية في إطار قضية قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في مناطق صحراوية، عن وجود آثار تعذيب على الضحايا.وأكد "سفاح التجمع" كما يطلق عليه الآن في مصر، خلال التحقيقات أنه كان يقوم باستدراج ضحاياه إلى منزله، كما استعمل أدوات حادة لتعذيبهن قبل قتلهن خنقًا، وفقًا للتقارير الصحفية.وتوافقت مع اعترافات المتهم الفحوصات الطبية التي أثبتت وجود علامات التعذيب على أجساد الضحايا، وجرى العثور عليهن في طريق صحراوي بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية تبدو عليهن علامات الخنق حول الرقبة.