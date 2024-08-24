شكرا لقرائتكم خبر عن 323 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 40334 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 323 على التوالي إلى 40334 شهيداً، ونحو 93356 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 69 فلسطينياً وإصابة 212 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب خمس مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 48 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. شمال قطاع غزة وأكدت الوزارة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.